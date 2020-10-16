Fransa bu sapkın cerrahı konuşuyor!

Fransa'da gündeme gelen 312 kişiyi cinsel taciz ve tecavüz suçlaması olayı üzerine eski cerrah olan Joel Le Scouarnec hakkında soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma hakkında, Fransa'nın kuzey-batısında yer alan Lorient kent savcısı Stephane Kellenberger, Le Scouarnec davası için 312 kişiye cinsel taciz ve tecavüzde bulunduğuna dair suçlamalar olduğu gerekçesini öne sürdü. Bu cinsel istismar ve tecavüz olaylarının 1986 ile 2014 yılları arasında, ülkeye ait birçok kurumda geçtiğini söyledi. İstismara maruz kalan şahısların çoğunluğunun 18 yaşından küçük olduğunu belirtti.

Bu 312 kişiden ,148'inin kadın,164'ünün erkek, 265'inin ise 15 yaş altında olduğunu söyledi. Kellenberger, üçüncü bir kişinin bu olaydan haberdar olup olmadığını ve olayı örtbas edip etmediğini tespit edebilmek için ayrıca ön soruşturmanın açıldığı ifadesinde bulundu.