Fransa da olaylar durulmuyor! Polis bir göstericiyi öldürdü!

Fransa'da 7 gün önce başlayan olaylar, şiddet eylemlerinin artarak devam ettiği bir süreci kapsıyor.

27 Haziran'da Paris'in banliyösü Nanterre'de, 17 yaşındaki Nael M. adlı bir sürücünün Fransız polisi tarafından öldürülmesiyle ülkede büyük bir tepki ve karışıklık yaşandı.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, farklı şehirlerde sokaklara çıkarak polisle çatıştı.

Polis memuru olayı gerçekleştiren kişi görevden alındı ve tutuklandı, ancak bu durum öfkenin yatışmasına yetmedi.

Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice gibi birçok kentte protestolar düzenlendi ve bu protestolar sırasında yağmalama ve talan olayları gerçekleşti.

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Çeşitli kentlerde saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Polis göstericiyi öldürdü

Fransa'da tüm dünyanın yakından takip ettiği olaylarda her geçen gün yeni olaylar yaşanıyor ve polis göstericilere karşı şiddet uygulamaya başladı.

Fransa'da Marsilya kentinde yaşanan bir olayda polisin bir göstericiyi öldürdüğü haberleri geliyor. 27 yaşındaki bir gösterici, polisin plastik mermisiyle göğsünden vurulduktan sonra hayatını kaybetti.