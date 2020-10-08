Fransa, Ukrayna karşısında çıktığı hazırlık maçında karşılaşmadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan dünya devi, 9. dakikada Camavinga'nın golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı oyununu sürdüren Fransızlar, Giroud'un şık golüyle 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

34. dakikada Giroud tekrar sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. 39. dakikada Aouar'ın kullandığı köşe vuruşunda Mykolenko topu yanlışlıkla kendi ağlarına gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda Ukrayna maça hızlı başladı. Tsygankov, 53. dakikada farkı 3'e indiren golü attı. Fransa, oyunun kontrolünü tekrar eline alarak bu kez Tolisso ile güldü. 65. dakikada Mbappe'nin şık pasına bekletmeden vuruşunu yapan Tolisso, durumu 5-1'e getirdi.

Ben Yedder'den aldığı pasla ceza sahasına giren Mbappe, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla farkı 5'e çıkardı: 6-1.

Ceza sahasının dışında topla buluşan Griezmann'ın vuruşunda savunmaya çarpan top rakip kaleciyi mağlup etti ve maçın skoru belirlendi: 7-1.

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında 11 Ekim Pazar günü Portekiz'i konuk edecek. Ukrayna ise 10 Ekim Cumartesi günü kendi evinde Almanya ile karşılaşacak.