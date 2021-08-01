Fransa Süper Kupa kimin oldu? | Fransa Süper Kupa şampiyonu hangi takım oldu? | Lille PSG maçını hangi takım kazandı?

Fransa Lig 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille ile dünya yıldızlarından oluşan kadrosuyla Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Süper Kupası'nda karşılaştı. Kazanan takımın Fransa Süper Kupası'nın sahibi olduğu maçın sonucu merak edildi. Bu kapsamda Fransa Süper Kupa kimin oldu? | Lille PSG maçını hangi takım kazandı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Lille - PSG maçı ile ilgili ayrıntılar...

FRANSA SÜPER KUPA KİMİN OLDU?

Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille ile Fransa Kupası şampiyonu PSG, Süper Kupa için İsrail'in Tel Aviv kentinde karşılaştı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, maçın ilk yarısını Xeka'nın 45. dakikada attığı gol sonucu 1-0 üstünlükle tamamladı.

İkinci yarısı golsüz geçen Lille - PSG maçı 1-0 Lille'nin galibiyeti ile sona erdi.

Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.

FRANSA SÜPER KUPA ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM OLDU?

Lille, kulüp tarihinin ilk Fransa Süper Kupası'nı Paris Saint-Germain karşısında kazandı. 7 yıldır bu kupayı müzesine götüren rakibini tek golle deviren Ligue 1'in son şampiyonu, sezona kupayla başladı.

LİLLE - PSG MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille ile Fransa Kupası şampiyonu PSG, Süper Kupa için İsrail'in Tel Aviv kentinde karşı karşıya geldi. Maç, 1-0 Lille'nin galibiyeti ile sona erdi.

Ligue 1 şampiyonu Lille böylece kulüp tarihinde ilk kez Fransa Süper Kupası'nı kazandı.

Zeki Çelik'in kadroda yer almadığı Lille'de Burak Yılmaz maça ilk 11 başlarken, Yusuf Yazıcı 79'da oyuna girdi. PSG'de ise Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Sergio Ramos ve Gianluigi Donnarumma gibi isimler maç kadrosunda yer almadı.

Fransa Ligue 1'de 2021/2022 sezonu 6 Ağustos'ta başlayacak.