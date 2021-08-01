Fransa Süper Kupası'nın sahibi Lille oldu! Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille ile Fransa Kupası şampiyonu PSG, Süper Kupa için İsrail'in Tel Aviv kentinde karşı karşıya geldi. Maç, 1-0 Lille'nin galibiyeti ile sona erdi.

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Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille ile Fransa Kupası şampiyonu PSG, Süper Kupa için İsrail'in Tel Aviv kentinde karşılaştı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, maçın ilk yarısını Xeka'nın 45. dakikada attığı gol sonucu 1-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarısı golsüz geçen Lille - PSG maçı 1-0 Lille'nin galibiyeti ile sona erdi. Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu. Ligue 1 şampiyonu Lille böylece kulüp tarihinde ilk kez Fransa Süper Kupası'nı kazandı. Zeki Çelik'in kadroda yer almadığı Lille'de Burak Yılmaz maça ilk 11 başlarken, Yusuf Yazıcı 79'da oyuna girdi. PSG'de ise Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Sergio Ramos ve Gianluigi Donnarumma gibi isimler maç kadrosunda yer almadı. Fransa Ligue 1'de 2021/2022 sezonu 6 Ağustos'ta başlayacak. Berkem Temizel Gece Editörü LillePSGFransa Süper Kupasımaçmaç sonucu