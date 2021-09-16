Fransa'da 3 bin sağlık personeli aşı yaptırmadı: 'Açığa' alındı!

Bakan Veran, radyoya verdiği açıklamada, ülkede genelindeki 2,7 milyon sağlık çalışanının büyük çoğunluğunun aşı olduklarını söyledi.

Ülkede sağlık personellerine zorunlu tutulan Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 3 bin kadar sağlık çalışanının açığa alındığını ifade edildi. Veran, açığa alınan sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun aşı olmaya karar verdiği bilgisini aldığını belirtti..

Fakat aşının zorunlu kılınması nedeniyle onlarca sağlık çalışanının da aşılanmayı reddederek istifa ettiği belirtti.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında sağlık çalışanları ile itfaiyecilerin 15 Eylül'e kadar aşı olmaları zorunlu kılındı.

Uygulama kapsamında ayrıca 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için aşılandıklarına dair belgelenmesi ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olunduğunun kanıtlanması gerekiyor.

Ülkede uygulama, son 9 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.