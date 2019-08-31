Fransa'da bıçaklı saldırı : Ölü ve yaralılar var! Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde yerel saatle 16.30 sularında bıçaklı saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Fransa'da bıçaklı saldırı meydana geldi. Fransız basınındaki haberlerde, Lyon'un Villeurbanne Mahallesi'nde yerel saatle 16.30 sularında düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganlardan birisinin polis tarafından yakalandığı, diğerinin ise arandığı kaydedildi. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etiketler : saldırı



