Fransa'da bıçaklı saldırı : Ölü ve yaralılar var!
Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde yerel saatle 16.30 sularında bıçaklı saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Fransa'da bıçaklı saldırı meydana geldi.
Fransız basınındaki haberlerde, Lyon'un Villeurbanne Mahallesi'nde yerel saatle 16.30 sularında düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganlardan birisinin polis tarafından yakalandığı, diğerinin ise arandığı kaydedildi.
Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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