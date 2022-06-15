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Fransa'da ekonomik kriz! Enflasyon rekor kırdı!

Fransa'da enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 5,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktığı görüldü.

Fransa'da ekonomik kriz! Enflasyon rekor kırdı!

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede ürünlerdeki fiyat artışı geçen ay da devam ettiği gözlemlendi. Ülkede enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 5,2'ye ulaştı. Enflasyondaki artış 1985 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, en büyük artış yüzde 27,8 ile enerji fiyatlarında kaydedildi.

Fransa'da ekonomik kriz! Enflasyon rekor kırdı!

GIDA VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE FİYAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

INSEE açıklamasında, hizmet sektörü, gıda ve tekstil ürünlerinde artışın devam edeceği belirtildi.  Avrupa'daki gaz krizinin de tetiklediği enflasyonun, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da fiyat artışlarına sebep olduğu belirtilen açıklamada, konaklama ve gıdada fiyat yükselişi, ulaşım, sağlık ve iletişim hizmetlerinde ise belirgin bir yavaşlama olduğu açıklamalarda yer aldı.

Fransa'da ekonomik kriz! Enflasyon rekor kırdı!

Fransa'da ekonomik kriz! Enflasyon rekor kırdı!

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