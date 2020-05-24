Fransa’da koronadan can kaybı ve vaka sayısı açıklandı!

Fransa'daki 24 Mayıs tarihinin bilançosu belli oldu.

Bakanlığın açıklamasına göre, ülkede toplam ölü sayısı 28 bin 367’ye, toplam vaka sayısı ise 182 bin 584’e yükseldi.

Reuters’ta yer alan habere göre, 46 gündür yoğun bakım hasta sayısında düşüş yaşanan Fransa’da, bin 655’i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 185 kişi hastanede tedavi altında.

Yapılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 60 artarak 64 bin 617’ye yükseldiği ifade edildi.