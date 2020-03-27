Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış!

Koronavirüs salgını ile ilgili son verileri paylaşan Fransa Sağlık Bakanı Jerome Salomon, ülkede 299 kişinin daha, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğünü söyledi. Salomon, koronavirüsten dolayı toplam ölüm sayısının 1.995'e yükseldiğini bildirdi.

Fransa Sağlık Bakanı Jerome Salomon, yapılan testler sonucunda toplam vaka sayısının da 32.964'e çıktığı bilgisini verdi.

Reuters'ın haberine göre Solomon, tedavi altına alınan vakalardan 3.787'sinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

Fransa'da toplam vaka sayısı dün 29.155 olarak açıklanmıştı, son rakamlarla ülkedeki vaka sayısı yüzde 13'lük bir artış kaydetti.

Ölümlerdeki artış ise bir önceki güne göre azalma gösterdi; son 24 saat içinde yüzde 18'lik bir artış kaydedildi.