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  3. Fransa'da son iki gündür vaka sayıları 4 binin üzerine!

Fransa'da son iki gündür vaka sayıları 4 binin üzerine!

Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Fransa’da kovid-19 salgınında son 24 saatte 4 bin 586 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 234 bin 400’e ulaştı. Ülkede son 2 gündür vaka sayıları 4 binin üzerinde izliyor.

Fransa'da son iki gündür vaka sayıları 4 binin üzerine!

Korona virüs ile mücadele dünya genelinde devam ediyor. Salgının ilk günlerinden bu yana oldukça sıkıntılı dönemler geçiren Fransa'dan yine kötü haberler geldi.

 

Fransa'da son iki gündür vaka sayıları 4 binin üzerine!

Kovi-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 586 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 234 bin 400’e yükseldiği bildirildi.

Fransa'da son iki gündür vaka sayıları 4 binin üzerine!

Bakanlık, son 24 saatte 23 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 30 bin 503’e ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 379’u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 745 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu ifade etti.

Fransa'da son iki gündür vaka sayıları 4 binin üzerine!
Diğer yandan Fransa’da dün 4 bin 771 vakanın tespit edilmesi ile sokağa çıkma yasağından bu yana vaka sayılarındaki en yüksek artış yaşanırken, son 2 gündür günlük vaka sayısı 4 binin üzerinde seyrediyor.

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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