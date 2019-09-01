Fransa'daki Gurbetçi Türk'ten Fransız polisine ayar!
İnternette sosyal medya ve video paylaşım sitelerinde yer alan bir görüntüde Fransız bir polisin trafikte durdurduğu Türk sürücüye hakaret ettiği, Türk sürücünün de ona tarihi bir ayar verdiği görülüyüor...
Görüntülerde Fransız polis, gurbetçi Türk'e "Türkler temiz değil" diyor. Polis parfümün neden üretildiğini duyduğunda ise sürücüye zorla kelepçe takıp polis merkezine götürmeye kalktı.
Fransız bir polisle, Türk sürücü arasında trafikte yaşanan tartışma Fransızların Türk düşmanlığını gözler önüne serdi. Buna göre; kebapçı olduğunu söyleyen Türk sürücü kibarlık yapıp polisi dükkanına yemek yemeye davet ediyor. Ancak Türklerin temiz olmadığını söyleyen polis daveti küstah bir dille reddediyor.
GERÇEKLERİ DUYMAK FRANSIZ POLİSİN ZORUNA GİTTİ
Sakinliğini koruyan Türk sürücü polisin kışkırtmalarına dayanamayıp parfümün Fransızların banyo yapmayı sevmediği ve kötü kokmamak için ürettiklerini söylüyor. Gerçekleri hazmedemeyen Fransız polis ise sürücüyü tutuklamaya kalkıyor...
Etiketler : Fransız polis, Türk, Parfüm, video
HABERE YORUM KAT