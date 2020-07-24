Fransa'dan 16 ülkeden gelecek yolculara koronavirüs testi zorunluluğu!

Fransa, koronavirüs salgını dolayısıyla 16 ülkeden gelecek yolculara hava alanlarında koronavirüs testi yapılmasını zorunlu kıldı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda açıklamada bulundu.

Castex, koronavirüs salgınının hızla yayıldığı 16 ülkeden Fransa'ya gelecek olan yolcuların hava alanlarında koronavirüs testi yapılmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, yolcuların Fransa'ya gelmeden en fazla 72 saat içerisinde test yaptırmaları veya hava alanlarında teste tabi tutulmaları gerektiğini belirtti.

Castex, yaptığı açıklamada koronavirüs testinin Fransa'daki havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla iletileceğini, testi pozitif çıkan kişilerin ise karantina altında tutulmalarının zorunlu olacağını ifade etti.

1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Castex, bu uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

Fransızlara, salgının durumunun endişe yaratması nedeniyle Katalonya'ya seyahat etmemelerini tavsiye eden Castex, Fransa ile İspanya arasında seyahatlerin sayısını en aza düşürmek için Madrid ile görüşmelerin yapıldığını aktardı.

HANGİ ÜLKELERDEN GELECEK YOLCULARA KORONAVİRÜS TESTİ UYGULANACAK?

Başbakanlık, söz konusu 16 ülkenin ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman olduğunu bildirdi.

Fransız yetkililer, ülkede salgının hızla yayılmasından endişe ediyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumuna göre son 3 haftada Kovid-19 vaka sayıları yüzde 66 arttı.

Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 182'ye, vaka sayısı ise 210 bin 972'ye yükseldi.