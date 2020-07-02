Fransa'dan Ayasofya'ya ilişkin çağrı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya'nın ‘müze olarak kalması’ çağrısı yapıldı.

Cami olarak tekrar hizmete açılması ya da müze olarak kalması konusunda tartışmalar yaşanan Ayasofya ile ilgili Danıştay’ın kararı bekleniyor.

FRANSA'DAN AYASOFYA'NIN MÜZE OLARAK KALMASI YÖNÜNDE ÇAĞRI

Reuters'ın haberinde Fransız Dışişleri Bakanlığı, “Çeşitlilik ve hoşgörü sembolü olan Ayasofya’nın herkese açık olarak kalmasını isteriz” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'NUN 'AYASOFYA' AÇIKLAMASI

Dün, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması için çağrıda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, ''ABD Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini, olağanüstü bir yapının geçmiş mirasının hafifletilmesi olarak görüyor'' ifadesini kullanmıştı..

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo açıklamasında "ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği, bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil, geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

KURTULMUŞ'TAN AYASOFYA YANITI

ABD'nin çağrısı sonrası AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu bildirmişti.

Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur."