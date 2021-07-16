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  3. Fransız askısı yaptırmıştı! Ünlü sunucu Serap Paköz gelen eleştirilere sert çıktı: "Bir dürüst olun arkadaş"

Fransız askısı yaptırmıştı! Ünlü sunucu Serap Paköz gelen eleştirilere sert çıktı: "Bir dürüst olun arkadaş"

Uzun yıllardır ekranların sevilen simaları arasında yer alan ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısı estetiğinin ardından yeni imajını sevenleriyle paylaşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Fransız askısı yaptırmıştı! Ünlü sunucu Serap Paköz gelen eleştirilere sert çıktı: "Bir dürüst olun arkadaş"

Ekranların sevilen sunucusu Serap Paköz, geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmiş ve Paköz'ün o hali günlerce konuşulmuştu. Bandajlarını çıkaran sunucu yeni haliyle dikkatleri üzerine çekti. 

Estetikte yeni moda olan Fransız askısı yaptıranlar kervanına katılan sunucu Serap Paköz, Seda Sayan'ın Amerika'daki doktorunda estetik işlemini yaptırdıktan sonra Sayan'a da teşekkür etti.

Fransız askısı yaptırmıştı! Ünlü sunucu Serap Paköz gelen eleştirilere sert çıktı: Bir dürüst olun arkadaş

BEKLENEN FOTOĞRAF GELDİ

Nişantaşı'nda bandajlı haliyle geçtiğimiz günlerde görüntülenen ve kısa süre sonra bandajlarının çıkacağını belirten ünlü sunucudan beklenen fotoğraf geldi. Yüzünden bandajları çıkarılan Paköz yeni halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Fransız askısı yaptırmıştı! Ünlü sunucu Serap Paköz gelen eleştirilere sert çıktı: Bir dürüst olun arkadaş

"FACEAPP ÇIKTI MERTLİK BOZULDU"

Paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara sinirlenen sunucu photoshoplu bir fotoğrafını paylaşarak şu şekilde isyan etti:

 "Bir soru da ben soruyorum. Madem herkes estetiğe karşı ve kendi yüzünden memnun. Neden herkes filtre, photoshop ve faceapp uygulaması kullanıyor o zaman? Bir dürüst olun arkadaş. Olduğunuz gibi paylaşın fotolarınızı.Filtresiz,Photoshopsuz,Faceapp'sız,inceltmeden,yamultmadan. 20 tane foto çekip, grup fotolarında bile "KENDİNİZİ" en güzel bulduğunuz fotoyu neden paylaşıyorsunuz? Bu çabanız niye o zaman? Faceapp çıktı mertlik bozuldu. Bunu kabul edin. O zaman bir faceapp'lı foto da benden gelsin." 

Fransız askısı yaptırmıştı! Ünlü sunucu Serap Paköz gelen eleştirilere sert çıktı: Bir dürüst olun arkadaş

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