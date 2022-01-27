Fransız fotoğrafçı Rene Robert hayatını kaybetti
Ünlü fotoğrafçı 84 yaşındaki Rene Robert önce bir restoranda yemek yedi sonra Fransa'nın ünlü Turbigo sokağında yürüyüş yaparken aniden yere düştü saatlerce yardım bekledi. Ancak kimsenin yardım için yanına gelmemesi sonucu hipotermiden hayatını kaybetti. Gazeteci arkadaşı Michel Mompontet arkadaşının hipotermiden değil kayıtsızlıktan öldüğünü söyledi.
18 Ocak'ta meydana gelen olayda, 84 yaşındaki fotoğrafçı René Robert akşam saatlerinde sokak ortasında rahatsızlanıp yere düştü.
Ancak kimse fotoğrafçıya yardım etmedi ve René Robert yerde yatarak saatlerce yardım bekledi. Sabaha karşı 6 sularında evsiz bir adamın fotoğrafçıyı fark etmesi sonucu olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.
Fotoğrafçı hemen hastaneye kaldırılsa da hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı
ARKADAŞINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Fotoğrafçının arkadaşı gazeteci Michel Momponteu ölüm haberini duyurdu. Momponteu, arkadaşının 6-7 saat yolun ortasında yardım beklediğini ancak kimsenin yardım için durmadığını söyledi.
RENE ROBERT KİMDİR?
1936 yılında İsviçre' de doğan fotoğrafçı René Robert, hayatının büyük kısmını fotoğrafçılığa adamıştı.
Robert son olarak Fransa Milli Kütüphanesine koleksiyonuna ait eserlerini bağışlamıştı.