Fransız fotoğrafçı Rene Robert hayatını kaybetti

18 Ocak'ta meydana gelen olayda, 84 yaşındaki fotoğrafçı René Robert akşam saatlerinde sokak ortasında rahatsızlanıp yere düştü.

Ancak kimse fotoğrafçıya yardım etmedi ve René Robert yerde yatarak saatlerce yardım bekledi. Sabaha karşı 6 sularında evsiz bir adamın fotoğrafçıyı fark etmesi sonucu olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

Fotoğrafçı hemen hastaneye kaldırılsa da hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı

ARKADAŞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Fotoğrafçının arkadaşı gazeteci Michel Momponteu ölüm haberini duyurdu. Momponteu, arkadaşının 6-7 saat yolun ortasında yardım beklediğini ancak kimsenin yardım için durmadığını söyledi.

RENE ROBERT KİMDİR?

1936 yılında İsviçre' de doğan fotoğrafçı René Robert, hayatının büyük kısmını fotoğrafçılığa adamıştı.

Robert son olarak Fransa Milli Kütüphanesine koleksiyonuna ait eserlerini bağışlamıştı.