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Fransız gezginler bu kez Odunpazarı'nda

Fransa'dan yola çıkan 3 gezginin 3 bin 500 kilometre pedal basarak, Türkiye turlarındaki yeni durakları Eskişehir'deki tarihi Odunpazarı bölgesi oldu.

Fransız gezginler bu kez Odunpazarı'nda

Fransa'dan bisikletleriyle 3 bin 500 kilometre yol kat eden İgor, Jean-Baptiste, Pierre isimli üç gezginin yeni durağı tarihi Odunpazarı bölgesi oldu. Turlarının güzergahı gereği Eskişehir'de konaklayan 3 kafadar, tarihi Odunpazarı bölgesini gezip bol bol fotoğraf çektiler. Odunpazarı evlerinden çok etkilendiklerini ifade eden gezginler, Eskişehir'in meşhur met helvasının tadını çok sevdiklerini belirtirken, Türk halkının misafirperverliğinden memnun kaldıklarının altını çizdiler. Fransız bisikletli gezginler, Eskişehir'den sonra Antalya'ya doğru yol alacaklarını, daha sonrasında da Ürgüp'teki peribacalarını gezerek turlarını tamamlayacaklarını aktardılar.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Fransız gezginler bu kez Odunpazarı'nda

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