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  3. Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasındaki korkunç rakam açıklandı! 70 yılda en az 216 bin çocuk istismarı tespit edildi!

Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasındaki korkunç rakam açıklandı! 70 yılda en az 216 bin çocuk istismarı tespit edildi!

Fransa Katolik Kilisesi'indeki çocuklara yönelik cinsel taciz suçlamaları hakkında 2018'de bağımsız komisyon kuruldu. Komisyon 'sessizlik perdesi' raporunu açıkladı.

Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasındaki korkunç rakam açıklandı! 70 yılda en az 216 bin çocuk istismarı tespit edildi!

Katolik Kilisesi'nin Fransa için kurdurduğu bağımsız komisyonun başkanı Jean-Marc Sauve, 2.5 yıl süren soruşturma kapsamında ulaştıkları sonuç raporuna göre, 1950'den beri yaklaşık 216 bin çocuğun Katolik din adamlarının cinsel tacizine uğradığını açıklandı.

Sauve, 1950'den beri Fransız Katolik Kilisesi bünyesinde 3 bin pedofilin faal olduğunu, Katolik hiyerarşisinin en tepesindekilerin çocuklara cinsel taciz konusunda sessiz kaldığı için sorunun hala devam ettiğini belirtti.

Sauve "Bu yıkıcı, çünkü 216 bin ile 3 bin arasındaki oran, 70 kurban için bir saldırgan demek. Bu Fransız toplumu için, Katolik Kilisesi için dehşet verici" şeklinde değerlendirdi.

Komisyon başkanı, "Bunun çok ciddi sonuçları var. Cinsel istismara uğrayan kadın ve erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı duygusal veya cinsel yaşamlarında büyük sorunlarla karşılaşıyor" dedi. Fransız savcı, cezai takibat başlatmak için 22 şiddet vakasının kanıtının ellerinde bulunduğunu ve suça karışan rahiplerin hâlâ hayatta olduğunu belirtti.

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