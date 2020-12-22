Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 21.12.2020 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Hes Kablo Kayserispor 2 0 Fraport-tav Antalyaspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.12.2020 19:00

Fraport-tav Antalyaspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Çağdaş Altay(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 11. Dever Akeem Orgıll, 15. Mevlüt Han Ekelik, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 53. Mert Yılmaz, 88. Hakan Özmert

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 13 8 2 3 22 8 26 14 2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 23 11 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 22 6 5 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 6 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 21 -1 7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 8 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 18 5 10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 17 -2 12 Antalyaspor 13 4 5 4 14 16 17 -2 13 Konyaspor 12 4 3 5 15 12 15 3 14 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 15 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 16 Sivasspor 12 3 5 4 10 12 14 -2 17 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 12 -8 18 Kayserispor 12 2 4 6 6 14 10 -8 19 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 9 -6 20 Denizlispor 12 2 3 7 11 21 9 -10 21 BB Erzurumspor 13 2 3 8 11 25 9 -14

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları