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Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 21.12.2020 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR HES KABLO KAYSERİSPOR
Fraport-tav Antalyaspor Hes Kablo Kayserispor
2 0

Fraport-tav Antalyaspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.12.2020 19:00

Fraport-tav Antalyaspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Çağdaş Altay(avar)

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 11. Dever Akeem Orgıll, 15. Mevlüt Han Ekelik, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 53. Mert Yılmaz, 88. Hakan Özmert

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor138232282614
2Galatasaray127232092311
3Fenerbahçe137242319234
4Beşiktaş127142519226
5Gaziantep FK125612015215
6Hatayspor12633141521-1
7Fatih Karagümrük135532216206
8Yeni Malatyaspor125431613193
9Göztepe134631914185
10Kasımpaşa13535161718-1
11Trabzonspor13454151717-2
12Antalyaspor13454141617-2
13Konyaspor124351512153
14Başakşehir FK124351818150
15Çaykur Rizespor12435172015-3
16Sivasspor12354101214-2
17Gençlerbirliği12336101812-8
18Kayserispor1224661410-8
19MKE Ankaragücü1223714209-6
20Denizlispor1223711219-10
21BB Erzurumspor1323811259-14

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları

18.12.2020Fatih Karagümrük2-1Galatasaray
19.12.2020Gaziantep FK3-1Fenerbahçe
19.12.2020Yeni Malatyaspor2-0Kasımpaşa
19.12.2020Göztepe0-1Hatayspor
19.12.2020Trabzonspor2-1Çaykur Rizespor
20.12.2020Beşiktaş4-0BB Erzurumspor
20.12.2020Denizlispor1-0Alanyaspor
20.12.2020Gençlerbirliği1-1MKE Ankaragücü
21.12.2020Antalyaspor2-0Kayserispor
21.12.2020Konyaspor0-1Sivasspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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