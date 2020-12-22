Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 13. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 21.12.2020 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Fraport-tav Antalyaspor
|Hes Kablo Kayserispor
|2
|0
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Fraport-tav Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Antalya Stadyumu - Antalya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri
Ümit Öztürk(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Çağdaş Altay(avar)
Fraport-tav Antalyaspor
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 11. Dever Akeem Orgıll, 15. Mevlüt Han Ekelik, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 53. Mert Yılmaz, 88. Hakan Özmert
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 6. Manuel Henrıque Tavares Fernandes, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 77. Denıs Alıbec
Yedekler
1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 23. İlhan Parlak, 30. Adem Doğan, 88. Gustavo Campanharo, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|13
|8
|2
|3
|22
|8
|26
|14
|2
|Galatasaray
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|23
|11
|3
|Fenerbahçe
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|23
|4
|4
|Beşiktaş
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|22
|6
|5
|Gaziantep FK
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|21
|5
|6
|Hatayspor
|12
|6
|3
|3
|14
|15
|21
|-1
|7
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|19
|3
|9
|Göztepe
|13
|4
|6
|3
|19
|14
|18
|5
|10
|Kasımpaşa
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|18
|-1
|11
|Trabzonspor
|13
|4
|5
|4
|15
|17
|17
|-2
|12
|Antalyaspor
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|17
|-2
|13
|Konyaspor
|12
|4
|3
|5
|15
|12
|15
|3
|14
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|15
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|16
|Sivasspor
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|14
|-2
|17
|Gençlerbirliği
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|12
|-8
|18
|Kayserispor
|12
|2
|4
|6
|6
|14
|10
|-8
|19
|MKE Ankaragücü
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|9
|-6
|20
|Denizlispor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|21
|BB Erzurumspor
|13
|2
|3
|8
|11
|25
|9
|-14
Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları
|18.12.2020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Galatasaray
|19.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Fenerbahçe
|19.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Kasımpaşa
|19.12.2020
|Göztepe
|0-1
|Hatayspor
|19.12.2020
|Trabzonspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|20.12.2020
|Beşiktaş
|4-0
|BB Erzurumspor
|20.12.2020
|Denizlispor
|1-0
|Alanyaspor
|20.12.2020
|Gençlerbirliği
|1-1
|MKE Ankaragücü
|21.12.2020
|Antalyaspor
|2-0
|Kayserispor
|21.12.2020
|Konyaspor
|0-1
|Sivasspor