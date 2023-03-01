Fraser Horsfall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fraser Horsfall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fraser Horsfall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fraser Horsfall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fraser Horsfall 12 Kasım 1996 tarihinde Huddersfield şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Fraser Matthew Horsfall şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fraser Horsfall Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Fraser Horsfall, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fraser Horsfall'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Fraser Horsfall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fraser Horsfall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Huddersf. U23
1 Kasım 2016 yılında Trafford
1 Aralık 2016 yılında Huddersf. U23
7 Ocak 2017 yılında Stalybridge
13 Mart 2017 yılında Huddersf. U23
6 Temmuz 2017 yılında Gateshead
30 Ağustos 2017 yılında Huddersf. U23
31 Ağustos 2017 yılında Kidderminster
31 Aralık 2017 yılında Huddersf. U23
1 Ocak 2018 yılında Kidderminster
22 Temmuz 2019 yılında Macclesfield
14 Ağustos 2020 yılında Northampton
1 Temmuz 2022 yılında Stockport
Fraser Horsfall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fraser Horsfall şuan Stockport County takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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