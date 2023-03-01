Fraser Horsfall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fraser Horsfall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fraser Horsfall kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fraser Horsfall ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.