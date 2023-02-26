Fredrick Asante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrick Asante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrick Asante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrick Asante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrick Asante 26 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrick Asante Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fredrick Asante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Fredrick Asante'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fredrick Asante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrick Asante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrick Asante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrick Asante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrick Asante şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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