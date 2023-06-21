Fren yerine gaza basınca olanlar oldu! müşteri ve çalışanlar son anda böyle kurtuldu!

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete daldı.

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Fren yerine gaza basınca olanlar oldu! müşteri ve çalışanlar son anda böyle kurtuldu!

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete daldı. Otomobilin markete girdiğini gören müşteri ve çalışan son anda yaralanmaktan kurtulurken, o anlar iş yeri kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Tırtar Mahallesi'nde bir yazlık sitede yaşandı. Alınan bilgiye göre, site içerisindeki marketin önünde dönüş yaptığı belirtilen sürücü iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Otomobil, içerisinde müşteriler ve çalışanların olduğu markete girdi. Market içerisindekiler otomobilin üzerlerine geldiğini son anda fark ederek panik ve refleksle uzaklaşarak yaralanmaktan kurtuldu. Kazada yaralananın olmadığı, markette maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Halil Göken, site sakini bir vatandaşın dönüş yaptığı esnada olayın yaşandığını dile getirerek, fren yerine gaza basmasıyla markete girdiğini belirtti. Göken, böyle kazaların olabildiğini ancak dikkat etmek gerektiğini söyledi.

Fren yerine gaza basınca olanlar oldu! müşteri ve çalışanlar son anda böyle kurtuldu!

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