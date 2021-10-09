Frutti Ekxtra Bursaspor 73 - 76 Beşiktaş Icrypex |Basketbol maçı sonucu

Türkiye'de basketbol heyecanı Süper Lig karşılaşmaları ile devam ediyor. ING Süper Ligi 3. hafta karşılaşmaları kapsamında ise Frutti Ekxtra Bursaspor ile Beşiktaş Icrypex karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Icrypex3. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda 76-73 mağlup etti.

Frutti Ekxtra Bursaspor - Beşiktaş Icrypex basketbol maçı 9 Ekim 2021 Cumartesi bugün oynandı. Karşılaşma saat 18.00'da başladı.

. Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanan bu zorlu mücadelede kazanan Beşiktaş Icrypex oldu.