Dorse ne demek, TDK'ya göre Dorse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?SON DAKİKA! Avusturya Başbakanı istifa etti!Siirt'te baraj gölüne giren kişilerden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı!Suudi Arabistan'dan flaş karar! Umre izni kimlere verilecek?Krokodil ne demek, TDK'ya göre Krokodil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Frutti Ekxtra Bursaspor 73 - 76 Beşiktaş Icrypex |Basketbol maçı sonucuİngilizlerden kış için korkutan uyarı! 60 bin kişi ölebilir!Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki100 lira teklif etti! 'Kısa mesafe' diye kabul etmedi! Taksicinin davranışı pes dedirtti!Son Yaz 25. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Son Yaz 25. bölüm canlı izle
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Frutti Ekxtra Bursaspor 73 - 76 Beşiktaş Icrypex |Basketbol maçı sonucu

Frutti Ekxtra Bursaspor 73 - 76 Beşiktaş Icrypex |Basketbol maçı sonucu

Beşiktaş Icrypex3. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda 76-73 mağlup etti.

Frutti Ekxtra Bursaspor 73 - 76 Beşiktaş Icrypex |Basketbol maçı sonucu

Türkiye'de basketbol heyecanı Süper Lig karşılaşmaları ile devam ediyor. ING Süper Ligi 3. hafta karşılaşmaları kapsamında ise Frutti Ekxtra Bursaspor ile Beşiktaş Icrypex karşı karşıya geldi. 

Beşiktaş Icrypex3. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda 76-73 mağlup etti. 

Frutti Ekxtra Bursaspor - Beşiktaş Icrypex basketbol maçı 9 Ekim 2021 Cumartesi bugün oynandı. Karşılaşma saat 18.00'da başladı.

. Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanan bu zorlu mücadelede kazanan Beşiktaş Icrypex oldu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT