FSM köprüsü bakım ve onarıma başladı: 3 yıl süreceği söyleniliyor!

İstanbul da iki yakayı birbirine bağlayan ikinci köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaklaşık 3 yıl sürecek bakım ve onarım çalışmaları başladı. Çalışmaların 900 günü bulacağı açıklandı. Fakat köprüyü kullanan İstanbullular hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

HASAR GÖREN KÖPRÜNÜN ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

FSM Köprüsünün tüm askı ve halatlarının değişeceği belirtildi. 2013 yılında ciddi hasar gören köprünün, 900 gün sürecek bakım çalışmasında olacağı söylendi. Köprünün trafiğe kapanıp kapanmayacağı hakkında henüz resmi bir karar yapılmadı.

İhalesi 508.3 milyon liraya Makyol ve Japon IHI'ya verildi. Sözcü gazetesinin yaptığı habere göre, köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek, köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yer alacağı söylendi.