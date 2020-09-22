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  3. Fuat Oktay'dan Yunan Cumhurbaşkanına sert tepki: Söyledikleri provokasyondur

Fuat Oktay'dan Yunan Cumhurbaşkanına sert tepki: Söyledikleri provokasyondur

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'yi KKTC'de işgalci ilan eden Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun sözlerine ilişkin olarak, "Söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur" dedi.

Fuat Oktay'dan Yunan Cumhurbaşkanına sert tepki: Söyledikleri provokasyondur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'yi KKTC'de işgalci ilan eden Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun sözlerine ilişkin olarak, "Söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur" dedi.

Fuat Oktay, "Rum-Yunan ikilisi gerçekleri görür, iki egemen devletli çözüm için yeniden görüşmelere hazır noktaya gelinirse Türkiye bunu destekleyecektir." dedi.

Fuat Oktay, "Yunan Cumhurbaşkanının savaş yerine barış ve uzlaşı söylemini samimiyetle benimsemesi ülkesi, Rum yönetimi ve tüm bölgenin çıkarına olacaktır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Rum Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Ada’daki Türk işgaline (sözde) son verilmesi ve Kıbrıs sorununun, herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde: BM’nin ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli işbirliği içerisindeyiz." demişti.

Tayfun Altuntaş
Editör


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