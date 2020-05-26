Fulden Uras kimdir? Hastalığı nedir?
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası sevenlerinden dua isteyen Fulden Uras hastalığı ile gündeme geldi. Peki Fulden Uras kimdir? Hastalığı nedir?
Fulden Uras kimdir? Hastalığı nedir? soruları Fulden Uras'ın hastalığı sonrası gündeme geldi. İşte Fulden Uras hakkında tüm merak edilenler...
FULDEN URAS KİMDİR?
Fulden Uras (d. 6 Haziran 1968, İstanbul), Türk şarkıcı ve oyuncu.
Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü.
Kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını
yapmaktadır.
Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti
Diskografi:
- Belliydi Zaten (1995)
- Bensiz Olsun (2000)
- Cici (2004)
- Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)
- On (2009)
Filmografi:
1993 Ana Yüreği
1992 Yalnızız
1991 Dağ Çiçeği
1991 Umutsuz Yollar
1990 Kanımdaki Şeytan
1990 Mağrurlar/Yaralı Kalp
1990 Yalı
1990 Yalızlar
1990 Üç Arkadaş
1989 İlk Aşk
1989 Kilyos Cinayeti
1988 Gemileri Yakmak
1988 Kara Zindan
1988 Kırmızı Fistan Mor Kadife
1988 Kızın Adı Fatma
1988 Tek Başına
1988 Yaşarken Ölmek
1987 Asılacak Adam
1987 Aşığım Aşık
1987 Benim için Ağlama
1987 Benimsin
1987 Gönülden Gönüle
1987 Hafız Yusuf Efendi
1987 Ortak
1987 Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar
1987 Son Yüz Elli Metre
1986 Ölüm Avcısı
1986 Öldüren Dakikalar/Deniz
1986 Hatıram Olsun
1986 Ah Bu Kadınlar
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