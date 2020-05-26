Fulden Uras kimdir? Hastalığı nedir? soruları Fulden Uras'ın hastalığı sonrası gündeme geldi. İşte Fulden Uras hakkında tüm merak edilenler...

FULDEN URAS KİMDİR?

Fulden Uras (d. 6 Haziran 1968, İstanbul), Türk şarkıcı ve oyuncu.

Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü.

Kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını

yapmaktadır.

Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti

Diskografi:

Belliydi Zaten (1995)

Bensiz Olsun (2000)

Cici (2004)

Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)

On (2009)

Filmografi:

1993 Ana Yüreği

1992 Yalnızız

1991 Dağ Çiçeği

1991 Umutsuz Yollar

1990 Kanımdaki Şeytan

1990 Mağrurlar/Yaralı Kalp

1990 Yalı

1990 Yalızlar

1990 Üç Arkadaş

1989 İlk Aşk

1989 Kilyos Cinayeti

1988 Gemileri Yakmak

1988 Kara Zindan

1988 Kırmızı Fistan Mor Kadife

1988 Kızın Adı Fatma

1988 Tek Başına

1988 Yaşarken Ölmek

1987 Asılacak Adam

1987 Aşığım Aşık

1987 Benim için Ağlama

1987 Benimsin

1987 Gönülden Gönüle

1987 Hafız Yusuf Efendi

1987 Ortak

1987 Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar

1987 Son Yüz Elli Metre

1986 Ölüm Avcısı

1986 Öldüren Dakikalar/Deniz

1986 Hatıram Olsun

1986 Ah Bu Kadınlar