Fulden Uras kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Fulden Uras Biyografisi​​​​​​​

Fulden Uras kimdir? Daha önce bağırsak kanserini yenen Fulden Uras, bu kez meme kanseri ile savaşıyor. Peki, Fulden Uras kimdir? Sağlık durumu nasıl? İşte, Fulden Uras Biyografisi...

FULDEN URAS KİMDİR?

Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.

FULDEN URAS'IN HASTALIĞI NEDİR?

Meme Kanseri nedeniyle tedavi gören Fulden Uras, sağlık durumunu da Instagram'da yayınladığı video ile takipçileri ile paylaştı.

"Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "

Fulden Uras’ın erkek arkadaşı Burak Buluç, ameliyat sonrası açıklama yaptı. Uras’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Buluç, “Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce de 17 kez aynı ameliyatı olmuştu. Patolojionuçları hep temiz çıkıyor ama hastalık tekrarlıyor. 1 sene sonra yine tekrarladı. Şu an kendisi iyi. Göğsün içi boşaltıldı, drenaj takıldı (Göğüs tüpü). Doktor bey bir ameliyat daha yapıp tamamen göğsün içini boşaltacağını söyledi, Fulden hanım gerekirse bütün göğsümü alsın da yeterki bu acıdan kurtulayım diyor. Daha sonra göğüs için gerekli estetik hamleler yapılır” diye konuştu.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kanser hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Fulden Uras, bir dönem bağırsak kanserine yakalanmış ve tedavi görmüştü. Bir süre sonra meme kanserine yakalanan Fulden Uras, yeniden tedaviye başladığını duyurdu.

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FULDEN URAS ALBÜMLERİ

Belliydi Zaten (1995)

Bensiz Olsun (2000)

Cici (2004)

Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)

On (2009)

FULDEN URAS FİLMLERİ

Yıl Film Rol Notlar

2000 Çember Yıldız

1993 Ana Yüreği Gül Televizyon dizisi

1992 Yalnızız Meral Televizyon dizisi

1991 Dağ Çiçeği Sinema Filmi

1991 Umutsuz Yollar Sevgi Sinema Filmi

1990 Kan Su Gibi Akacak / Bende Silah Konuşur Sinema Filmi

1990 Kanımdaki Şeytan Sema Sinema Filmi

1990 Mağrurlar/Yaralı Kalp Funda Sinema Filmi

1990 Yalı Şermin Sinema Filmi

1990 Yalnızlar Nazlı Televizyon dizisi

1990 Üç Arkadaş Konuk Oyuncu Sinema Filmi

1989 İlk Aşk Televizyon Dizisi

1989 Kilyos Cinayeti Kumsaldaki Kadın Televizyon dizisi

1988 Canım Sinema filmi

1988 Gemileri Yakmak Televizyon dizisi

1988 Kara Zindan Ayşe Sinema Filmi

1988 Kırmızı Fistan Mor Kadife Sinema Filmi

1988 Kızın Adı Fatma Fatma Televizyon dizisi

1988 Tek Başına Fulden Sinema Filmi

1988 Yaşarken Ölmek Hemşire Elmas Televizyon Dizisi

1987 Asılacak Adam Televizyon dizisi

1987 Aşığım Aşık Suna Sinema filmi

1987 Benim için Ağlama Televizyon dizisi

1987 Benimsin Fulya Sinema Filmi

1987 Gönülden Gönüle Nermin Televizyon dizisi

1987 Hafız Yusuf Efendi Nermin Sinema Filmi

1987 Ortak Fulden Televizyon Dizisi

1987 Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar Televizyon dizisi

1987 Son Yüz Elli Metre Sinema filmi

1986 Ölüm Avcısı Televizyon dizisi

1986 Öldüren Dakikalar/Deniz Gül Sinema filmi

1986 Hatıram Olsun Sinema filmi

1986 Ah Bu Kadınlar Sinema Filmi

