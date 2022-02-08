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Fulden Uras kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Fulden Uras Biyografisi

Fulden Uras kimdir? sorusu ünlü şarkıcı ve oyuncu olan Uras'ın sosyal medyadan ameliyata gireceğini duyurması üzerine araştırılmaya başlandı. Peki, Fulden Uras Ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? İşte, tüm detaylar...

Fulden Uras kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Fulden Uras Biyografisi

Fulden Uras kimdir? Daha önce bağırsak kanserini yenen Fulden Uras, bu kez meme kanseri ile savaşıyor. Peki, Fulden Uras kimdir? Sağlık durumu nasıl? İşte, Fulden Uras Biyografisi...

FULDEN URAS KİMDİR?

Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.

Fulden Uras kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Fulden Uras Biyografisi

FULDEN URAS'IN HASTALIĞI NEDİR?

Meme Kanseri nedeniyle tedavi gören Fulden Uras, sağlık durumunu da Instagram'da yayınladığı video ile takipçileri ile paylaştı.

"Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "

Fulden Uras’ın erkek arkadaşı Burak Buluç, ameliyat sonrası açıklama yaptı. Uras’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Buluç, “Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce de 17 kez aynı ameliyatı olmuştu. Patolojionuçları hep temiz çıkıyor ama hastalık tekrarlıyor. 1 sene sonra yine tekrarladı. Şu an kendisi iyi. Göğsün içi boşaltıldı, drenaj takıldı (Göğüs tüpü). Doktor bey bir ameliyat daha yapıp tamamen göğsün içini boşaltacağını söyledi, Fulden hanım gerekirse bütün göğsümü alsın da yeterki bu acıdan kurtulayım diyor. Daha sonra göğüs için gerekli estetik hamleler yapılır” diye konuştu.  

Fulden Uras kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Fulden Uras Biyografisi

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kanser hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Fulden Uras, bir dönem bağırsak kanserine yakalanmış ve tedavi görmüştü. Bir süre sonra meme kanserine yakalanan Fulden Uras, yeniden tedaviye başladığını duyurdu.

Fulden Uras kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Fulden Uras Biyografisi​​​​​​​

FULDEN URAS ALBÜMLERİ

Belliydi Zaten (1995)
Bensiz Olsun (2000)
Cici (2004)
Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)
On (2009)

FULDEN URAS FİLMLERİ

Yıl    Film    Rol    Notlar
2000    Çember    Yıldız     
1993    Ana Yüreği    Gül    Televizyon dizisi
1992    Yalnızız    Meral    Televizyon dizisi
1991    Dağ Çiçeği         Sinema Filmi
1991    Umutsuz Yollar    Sevgi    Sinema Filmi
1990    Kan Su Gibi Akacak / Bende Silah Konuşur         Sinema Filmi
1990    Kanımdaki Şeytan    Sema    Sinema Filmi
1990    Mağrurlar/Yaralı Kalp    Funda    Sinema Filmi
1990    Yalı    Şermin    Sinema Filmi
1990    Yalnızlar    Nazlı    Televizyon dizisi
1990    Üç Arkadaş    Konuk Oyuncu    Sinema Filmi
1989    İlk Aşk         Televizyon Dizisi
1989    Kilyos Cinayeti    Kumsaldaki Kadın    Televizyon dizisi
1988    Canım         Sinema filmi
1988    Gemileri Yakmak         Televizyon dizisi
1988    Kara Zindan    Ayşe    Sinema Filmi
1988    Kırmızı Fistan Mor Kadife         Sinema Filmi
1988    Kızın Adı Fatma    Fatma    Televizyon dizisi
1988    Tek Başına    Fulden    Sinema Filmi
1988    Yaşarken Ölmek    Hemşire Elmas    Televizyon Dizisi
1987    Asılacak Adam         Televizyon dizisi
1987    Aşığım Aşık    Suna    Sinema filmi
1987    Benim için Ağlama         Televizyon dizisi
1987    Benimsin    Fulya    Sinema Filmi
1987    Gönülden Gönüle    Nermin    Televizyon dizisi
1987    Hafız Yusuf Efendi    Nermin    Sinema Filmi
1987    Ortak    Fulden    Televizyon Dizisi
1987    Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar         Televizyon dizisi
1987    Son Yüz Elli Metre         Sinema filmi
1986    Ölüm Avcısı         Televizyon dizisi
1986    Öldüren Dakikalar/Deniz    Gül    Sinema filmi
1986    Hatıram Olsun         Sinema filmi
1986    Ah Bu Kadınlar         Sinema Filmi
 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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