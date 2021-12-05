Fulya Öztürk'ten kötü haber! Sevenlerini korkuttu: "Canım yanıyor, Rabbime sığınıyorum"

FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, dünkü yayında yer almamasının ardından sevenlerini endişelendirmişti.

2. KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ünlü sunucunun neden dünkü programa katılmadığı merak edilirken, Öztürk'ün koronaya yakalandığı ve bu nedenle ekranlardan uzak kaldığı ortaya çıktı.

Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunarak, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" notunu ekledi.

Ünlü sunucu, 2020 yılında da koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde geçirmişti.