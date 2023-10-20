Fulya Öztürk'ü tedirgin eden mesaj! Bilinmeyen numaradan tehdit edildiğini bu sözlerle duyurdu!

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk dün akşam X'te yayınladığı mesajla ingilizce konuşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından aranarak tehdit edildiğini duyurdu. Öztürk'ün bu mesajına binlerce destek mesajı gelirken, başarılı gazeteciye "kendine dikkat et" "seni seviyoruz" "artık anavatana dön" gibi yorumlar geldi.

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Fulya Öztürk'ü tedirgin eden mesaj! Bilinmeyen numaradan tehdit edildiğini bu sözlerle duyurdu!

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, İsrail-Hamas savaşını takip etmek için İsrail'de bulunuyor. Yayınlarında her defasında İsrail'in Gazze'deki soykırımını haykıran Öztürk, yayınlarıyla büyük beğeni toplasa da İsrailin ve bazı çevrelerin tepkisini çekiyor.

Öyle olacak ki Öztürk, eski adı twitter olan X'te yayınladığı mesajda kimliği belirsiz bir kişi tarafından aranarak tehdit edildi.

Aldığı tehdidi sosyal medya hesabından duyuran Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar Önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"

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İsrail'de bilinmeyen numaradan Fulya Öztürk'ü tedirgin eden mesaj!

CNN TÜRK YAYININA BAĞLANDI

CNN Türk yayınına bağlanarak Hande Fırat'a konuşan Öztürk şunları söyledi:

0221 dört rakamlı bir telefon beni aradı. Telefondan hemen sonra tweet attım. Kısık sesli bir adamdı. "Sen İsrail'de misin?" diye defalarca söyledi. Bir şeyler daha söyledi ama tam anlayamadım. "Kendine dikkat et, yine arayacağım" dedi. Bu telefon tek başına bir şey ifade etmiyor olabilir ama bunun geçmişi var. İsrailli Telegram sayfalarında benim fotoğraflarımı paylaşıyorlardı. Ben bunları en başta çok önemsemedim açıkçası. Ben İsrail hattı kullanıyorum. Bunu da çok kimse bilmez açıkçası. O yüzden şaşırdım. Beni sadece rejiden arıyorlar. Başka bir numara aramıyor. Dolayısıyla bu 4 rakamlı numarayı görünce şaşırdım. Büyükelçiliği aradım hemen. Gerekli yerlerle de konuşuyorum. Şuan ben ve ekip arkadaşlarım gayet iyiyiz.

'SABAH 4'TE YİNE ARANDIM'

İsrail'de telefonla tehdit edilen Fulya Öztürk, gündüz saatlerinde sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı.

Öztürk, 'Sabah 4'te yine arandım' ifadelerini kullandı.

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