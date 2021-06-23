Şarkıları dillerden düşmeyen Funda Arar bu hafta Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk oluyor. Ünlü ismin özel hayatı merakla araştırılmaya başlandı. Funda Arar'ın eşi kim? Febyo Taşel kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

FUNDA ARAR'IN EŞİ KİMDİR? FEBYO TAŞEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Funda Arar'ın eşi Febyo Taşel, 1973 yılında İstanbul’da doğdu. 1994’te bestelerinin (“Bana Bir Zevce Lazım”, “Çapkın Yaz”) ilk kez yayınlanması Rahmetli Kerim Tekin’in sesiyle gerçekleşti. 1996’da İ.Ü. Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1997 Halıcı Bilgisayarla Beste yarışmasında “Umut Yolcuları” adlı eseriyle finale kaldı. 1998’de profesyonel sahne çalışmalarına başladı. 2001’de Yücel Arzen’in “Kimseler Bilmez” adlı albümünün aranjörlüğünü yaptı. Yine Yücel Arzen’le birlikte şiir albümleri, dizi müzikleri ve jingle çalışmalarında bulundu.

2002’de kariyerinin ilk ses getiren çalışmasını Funda Arar’la yaptı. “Alagül” adlı albümün prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü üstlenen 47 yaşındaki Febyo Taşel aynı zamanda albüme ismini veren “Alagül”ün ve yine albümde bulunan birçok eserin bestecisiydi. Bu albümde ses getiren diğer bir eser ise Erkin Koray’ın daha önceden seslendirmiş olduğu “Arapsaçı”ydı. Febyo Taşel’in yeniden düzenlediği “Arapsaçı” büyük beğeni topladı.2003’te Funda Arar’ın “Sevda Yanığı” adlı albümünün prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü üstlenen sanatçı, bu albümde başta “Sevda Yanığı” olmak üzere “Yangın Yeri”, “Kırık Düşler” gibi birçok besteye imza attı.

Daha sonra sırasıyla; Müfide İnselel (Prodüktör, Aranjör), Nilgül (“Pervane” albümü – Prodüktör, Aranjör), Ali Altay (Aranjör), Zeliha Sunal (Single albüm -Aranjör), Korhan ve Elya ile çalıştı.

28 Haziran 2004 tarihinde Funda Arar ile evlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kıydığı nikah töreninde damadın şahitliğini Reşit Taşel, gelinin şahitliğini ise TMC Müzik’in sahibi Mustafa Karahan yaptı.

2006’da Funda Arar’ın “Son Dans” adlı albümünde yine prodüktör ve aranjör olarak yer aldı. Bu albümde yer alan bestelerinden “Camdan Kalp” ve “Karatma Günleri” beğeni topladı. Yine bu albümde yer alan ve daha önceden Bergen’in seslendirdiği “Benim İçin Üzülme” adlı eser, Febyo Taşel tarafından yeniden aranje edildi ve dikkatleri üzerine çekti.2007’de ise Yonca Lodi’nin “Yolumu Bulurum” adlı albümünün prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü üstlendi ve bu albümde de “Hıçkırmalısın”, “Saklanma” gibi birçok bestesi yer aldı.

9 Temmuz 1013 tarihinde Aras adını verdikleri oğlu doğmuştur.