Furkan Bölükbaşı'nın FETÖ lideri Fetullah Gülen'in "Genç Siviller" kuruluşunda yer alarak dönemin kumpaslarına destek verdiği ortaya çıkmıştı. Olayların ardından Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketlerinden sonra hükümeti dalgaya alması ve gezi parkı olayları ayaklanmalarıyla aynı atmosferin sağlandığını söylemesi üzere, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bölükbaşı için Twitter'da #FurkanBölükbaşıtutuklansın etiketi açıldı, kısa sürede binlerce kullanıcı bu etikete destek verdi. Peki Furkan Bölükbaşı kimdir,nereli,kaç yaşında? Furkan Bölükbaşı tutuklandı mı?

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR,NERELİ,KAÇ YAŞINDA? FURKAN BÖLÜKBAŞI TUTUKLANDI MI?

Furkan Bölükbaşı, Ankara'da dünyaya geldi. Kırıkkale Fen Lisesi'nden 2006 yılında mezun olan Bölükbaşı, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde yüksek lisansa başladı. 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında başladığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndaki Yüksek Lisans eğitiminden 2016 yılında mezun oldu. Halen aynı bölümde Doktora eğitimine devam eden Bölülbaşı, Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapıyor.

Furkan Bölükbaşı için binlerce twitter kullanıcısı etiket paylaşarak tutuklanmasını istiyor...