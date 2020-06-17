Furkan Korkmaz kimdir? Survivor Barış Yağcı ile eşleşti

TV ekranlarında yayımlanan Survivor'da bu hafta yarışmacılar ünlü isimler ile eşleşerek 'Anlat Bakalım' oyununu oynayacak. Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı'nın eşinin Furkan Korkmaz olacağını açıkladı. Peki Furkan Korkmaz kimdir?

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Korkmaz, profesyonel basketbol kariyerine Anadolu Efes'te 2014 yılında başladı. Anadolu Efes'te 2014-15 sezonu başında altyapıdan A Takım'a yükselen genç oyuncu, iki buçuk sezon boyunca takımı ile birer Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Daha sonra 2016 yılında Banvit'e kiralık olarak gitti. 2017 yılında ise ABD'de NBA liginde bulunan Philadelphia 76ers takımına transfer oldu.

2.01 metre boyundaki Furkan, şutör gard ve gerektiğinde kısa forvet pozisyonlarında görev yapmaktadır.

FURKAN KORKMAZ BİYOGRAFİSİ

Furkan basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

2013 yılında Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonası’nda maç başına 25.3 sayı ortalaması ile turnuvanın sayı kralı oldu. 2014 yazında Konya'da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye 18 yaş altı millî takımı ile şampiyon oldu. Furkan turnuvayı 11.6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

2015 yılında Yunanistan'ın Girit şehrinde düzenlenen ve Türkiye 19 yaş altı millî takımının üçüncü olduğu FIBA U19 Dünya Şampiyonası'nda forma giydiği 7 maçta 13.7 sayı, 4.3 ribaunt, 1.9 asist ve 2.1 top çalma ortalamaları yakalayarak turnuvanın en iyi beşine seçildi. Yine 2015 yılında FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda 18 yaş altı millî takımı forması giydi ve gümüş madalya kazandı. Gösterdiği başarılı performans sonucunda turnuvanın en iyi beşine seçildi.

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye millî basketbol takımı forması giydi ve turnuvanın en genç oyuncusu oldu. Görev aldığı 4 karşılaşmada 2 sayı ortalaması yakaladı. Furkan, millî takımın, Filipinler'in Manila şehrinde oynadığı 2016 Rio Olimpiyatları eleme maçlarının kadrosunda yer aldı. Oynadığı 3 karşılaşmada ortalama 12.3 dakika sahada kaldı ve 3.3 sayı ortalaması yakaladı. Türkiye'de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmada %53.8 saha içi isabet oranıyla 10.5 sayı, 2.0 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

KULÜP

Türkiye Kupası: 2015, 2017

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası: 2015

MİLLİ TAKIM

2014 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 1 Altın

2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 2 Gümüş

2015 FIBA Dünya U-19 Şampiyonası 3 Bronz

KİŞİSEL

2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası: En İyi Beş

2015 FIBA U-19 Dünya Şampiyonası: En İyi Beş

2016 TBF All-Star: Sony Xperia Smaç Yarışması Şampiyonu

3xBasketbol Süper Ligi All-Star: 2015, 2016, 2017

FIBA Şampiyonlar Ligi En İyi Genç Oyuncu: 2016-17