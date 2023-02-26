Fuseini Zackaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuseini Zackaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuseini Zackaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fuseini Zackaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fuseini Zackaria 12 Mart 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fuseini Zackaria Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marina Mutavdzic yapmaktadır. Fuseini Zackaria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 2 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Fuseini Zackaria'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fuseini Zackaria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zackaria_fuseini/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/zackaria.fuseini

Fuseini Zackaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fuseini Zackaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Fuseini Zackaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fuseini Zackaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2016 yılında Berekum Chelsea

30 Ekim 2020 yılında San Fernando CD

30 Haziran 2021 yılında Berekum Chelsea

Fuseini Zackaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fuseini Zackaria şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fuseini Zackaria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2014-2015 Berekum Chelsea Youth2008-2014 Dufallo Stars FC

Gana U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.