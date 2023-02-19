Füsun Sümer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Füsun Sümer'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İMO İstanbul şube başkanı Füsun Sümer, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Füsun Sümer, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Füsun Sümer'in hayat biyografisi.

FÜSUN SÜMER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Füsun Sümer, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı olarak görev yapmakta. Sümer, İstanbul da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Yıldız Üniversitesi`nden 1982 yılında mezun olarak tamamladı. Özel sektörün önde gelen firmalarında; proje, teklif hazırlama ve kontrol mühendisliği yaptı. Uluslararası mühendislik-müşavirlik firmalarında proje yönetimi üzerine çalışmıştır. Sümer, yurt içi ve yurt dışındaki projelerde; teknik müdür, proje direktörü, proje müdürü olarak çalıştı, halen proje yönetim danışmanlığı görevini yapmakta.

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Füsun Sümer'in kaç yaşında olduğu bilinmemektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.