Futbol aşkına yaşı engel olmuyor! 72 yaşında yeni kulübüyle sözleşme imzaladı!

1967 yılında Trabzon'da futbol kariyerine başlayan Şerif Kunt, o tarihten itibaren 55 yıldır top koşturuyor. Geçtiğimiz sezonu Erzurum'un Harp-İş Spor Kulübü'nde geçiren 72 yaşındaki Kunt, futbol oynamak için yaşın önemsiz olduğunun en büyük kanıtlarından biri. Aktif olarak sporculuk kariyerine devam eden Şerif Kunt üstelik bu yaşında performansıyla diğer takımların dikkatini çekerek transfer de oluyor. Deneyimli futbolcu son olarak amatör spor kulübü Yozgat Divanlı Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne transfer oldu.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Yeni takımıyla bir yıllık sözleşmeye imza atan Şerif Kunt, ilk maçına da çıktı. Deplasmanda Şefaatli Paşaköy Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşan Yozgat temsilcisinin 7-1 kazandığı karşılaşmada yeni transfer Şerif Kunt maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve 30 dakika forma giydi. Şerif Kunt, ilk maçında başarılı bir performans gösterirken gençlere de örnek oldu.

"TAKIMDAKİLERE VE BİZLERE ÖRNEK OLACAK"

Yozgat Divanlı Gençlerbirliği Spor Kulübü Antrenörü Nadir Gençel, Şerif Kunt transferiyle ilgili olarak, "Öncelikle 72 yaşındaki bir futbolcunun transferinin olup olmayacağı konusunda biraz tereddüte kapıldık. Daha sonra kendisiyle tanıştık gördük ki antrenmandaki performansı, futbol geçmişi ve kişiliği takımdaki arkadaşlara ve bizlere örnek olacak. Kişilik biz de ön planda, bunu da Şerif ağabeyde gördük. Futbolu da tabi taşıyabilecek durumda. Bunları gördükten sonra da transfer etmeye karar verdik. İnşallah yüzümü kara çıkarmaz, kendisine futbol hayatında başarılar diliyorum" dedi.

"YOZGAT'TA BULUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Genç sporculara örnek olmak istediğini söyleyen Şerif Kunt ise transferle ilgili olarak, "Yozgat'ta bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 2018 yılında Osmaniye Karatay, 2019 yılında Mardin Kızıltepe Gençlerbirliği, 2020 yılında Erzurum Harp-İş Spor ve 2021 yılında da Yozgat Divanlı Gençlerbirliği sporda top koşturuyorum. 55 yıldır aktif futbol oynamaktayım. Amacımız dünyanın en yaşlı amatör futbolcu unvanını Türkiye'ye taşımak. İkinci amacımız gençlere örnek olmak, onları spora kazandırmak. Bu ölçüde ben elçilik görevini üstlenmiş durumundayım. Bu sene de Yozgat'ta oynamak nasip oldu" şeklinde konuştu.