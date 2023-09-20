Futbol Federasyonundan resmi açıklama! Stefan Kuntz dönemi resmen bitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıdılğını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz’a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

STEFAN KUNTZ VEDALAŞARAK RİVA'DAN AYRILDI

A Milli Takım'da yollar ayrılan teknik direktör Stefan Kuntz, yönetim kurulu toplantısının ardından yöneticilerle vedalaşarak Riva'dan ayrıldı.

Stefan Kuntz yönetiminde ay-yıldızlılar, 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

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