Futbol Federasyonundan resmi açıklama! Stefan Kuntz dönemi resmen bitti

Futbol federasyonu yaptığı resmi açıklama ile Milli futbol takımı teknik direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Futbol Federasyonundan resmi açıklama! Stefan Kuntz dönemi resmen bitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıdılğını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz’a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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STEFAN KUNTZ VEDALAŞARAK RİVA'DAN AYRILDI

A Milli Takım'da yollar ayrılan teknik direktör Stefan Kuntz, yönetim kurulu toplantısının ardından yöneticilerle vedalaşarak Riva'dan ayrıldı.

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Stefan Kuntz yönetiminde ay-yıldızlılar, 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

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