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  3. Futbol heyecanı Şubat ayında TV+'ta yaşanıyor!

Futbol heyecanı Şubat ayında TV+'ta yaşanıyor!

Turkcell'in dijital TV platformu TV+, Şubat ayında futbolseverlere birbirinden heyecanlı içerikleri sunuyor.

Futbol heyecanı Şubat ayında TV+'ta yaşanıyor!

Şubat ayı içerisindeki Premier Lig derbilerinin heyecanı TV+'ta yaşanacak. Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+, kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. Sporseverler için dünyanın dört bir yanından farklı spor heyecanını izleyicilerle buluşturan TV+'ta, Premier Lig haricinde de birçok spor organizasyonu ekranlarda yer alacak.

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden heyecanlı maçları futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Avrupa’nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren maçlar TV’tan izlenebilecek.

Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Liverpool'un evinde Manchester City'yi ağırlamasıyla 7 Şubat Pazar günü başlayacak heyecan, Liverpool - Leicester City, Manchetser City - Arsenal ve Chelsea - Manchester United karşılaşmalarıyla devam edecek.

Bunun yanı sıra Super Bowl heyecanı da TV+'ta yaşanacak. Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonunun belli olacağı mücadelede Kansas City Chiefs ile Tampa Bay Buccaneers 8 Şubat Pazartesi sabaha karşı saat 02.00’da karlı karşıya gelecek.

Florida'daki Raymond James Stadyumu'ndaki mücadele TV+ 78. Kanal'dan naklen yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü
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