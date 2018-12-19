Futbol: Ziraat Türkiye Kupası "Balıkesirspor Baltok: 1 - Çaykur Rizespor: 1"
- Balıkesirspor Baltok: 1 - Çaykur Rizespor: 1- Balıkesir ekibi, ilk maçta 2-0 yendiği Çaykur Rizespor karşısında üst tura çıktı
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Mehmet Boztepe, Furkan Çil (Dk. 67 Muhammed Ali Doğan), Kethevoama (Dk. 67 Nizamettin Çalışkan), Sedat Şahintürk (Dk. 76 Otoo), Uğur Aygören, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Çaykur Rizespor: Ujkani, Talbi, Robin Yalçın (Dk. 72 Vedat Muric), Jach (Dk. 81 Muhammet Çelik), Gladkyy, Mustafa Saymak, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Emir Han Topçu (Dk. 72 Orhan Ovacıklı), Fink, Eren Karadağ
Goller: Dk. 59 Gladkyy (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 60 Robin Yalçın, Dk. 64 Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor)
BALIKESİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor Baltok, üst tura yükseldi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor karşısında deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Spor Toto 1. Lig takımı Balıkesirspor Baltok, bu sonuçla son 16 turuna adını yazdırdı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.