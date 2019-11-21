Futbolcuların yeni vergi oranı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi.

FUTBOL HAKEMLERİ VERGİ DİLİMİNE DAHİL EDİLECEK

Süper Lig'de oynayan futbolculardan alınan yüzde 15'lik verginin yüzde 20'ye yükseltileceği kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bir alt liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer liglerdeki futbolculara ise yüzde 5 vergi uygulanacak. Diğer yandan vergiden muaf olan futbol hakemleri de vergi dilimine dahil edilecek.