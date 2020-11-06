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  3. Futbolda şike davasında 19 sanığa beraat kararı!

Futbolda şike davasında 19 sanığa beraat kararı!

Futbolda şike davası, Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Savcı, 19 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğinden beraat istedi. Sanık Hakan Karaahmet hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.

Futbolda şike davasında 19 sanığa beraat kararı!

Futbolda şike davası, bugün yeniden görülmeye başladı. Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu davanın aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı.

19 SANIĞA BERAAT KARARI

Yargıtay'ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan "Futbolda şike" davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 19 sanığın beraatine, sanık Hakan Karaahmet'in ise "işyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"GÖZÜMÜZ AYDIN"

Fenerbahçe eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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