Futbolda uzun yıllar unutulmayacak olay! Sergio Ramos, yıllar önce elinden tutup sahaya çıkardığı çocuk kendi kalesine gol attırdı

İspanya'da uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı . İspanyol yıldız Sergio Ramos, La Liga’da Barcelona, Sevilla’yı 1-0 yenidği maçta 2026 yılında elinden tutarak sahaya çıkardığı Lamine Yamal’ın tecrübeli isme kendi kalesine gol attırması oldu.

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Futbolda uzun yıllar unutulmayacak olay! Sergio Ramos, yıllar önce elinden tutup sahaya çıkardığı çocuk kendi kalesine gol attırdı

İspanya La Liga’nın 8.haftasındaki açılış maçında Barcelona evinde, Sevilla’yı konuk etti. Bol pozisyonlu geçen maçta Barcelona, rakibini 1-0 yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü Sergio Ramos 76.dakikada kendi kalesine attı.

YILLAR ÖNCE ELİNDEN TUTARAK SAHAYA ÇIKARMIŞTI

Bu gol hikayesiyle maçtan çok konuşuldu. 2016 yılında Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan El Clasico’da Sergio Ramos’un elini tutarak sahaya çıktığı 16 yaşındaki Lamine Yamal, 38 yaşındaki futbolcuya kendi kalesine gol attırdı.

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Transfermarkt’a göre değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 16 yaşındaki Lamine Yamal, 10 maça çıktı, 2 asist yaptı. Genç futbolcu, geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.

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