Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi heyecanına doyacak! Dört maç TV8.5 kanalından şifresiz yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan 4 maç, TV8,5 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi heyecanına doyacak! Dört maç TV8.5 kanalından şifresiz yayınlanacak

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, grup maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda 2.haftada oynanacak olan bazı maçlar TV8.5 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi heyecanına doyacak! Dört maç TV8.5 kanalından şifresiz yayınlanacak

Buna göre D grubunda 13 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak olan Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere) maçı, A grubundaki Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda) maçı şifresiz olarak ekrana gelecek.

Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi heyecanına doyacak! Dört maç TV8.5 kanalından şifresiz yayınlanacak

14 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te ise E grubunda oynanacak olan Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) maçı ile H grubunda saat 22.00'da başlayacak olan Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz) maçı şifresiz olarak futbolseverlere buluşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2.HAFTA MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta bugün oynanacak olan maçların programı şöyle:

A Grubu: Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

B Grubu: Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika), Bayern Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya)

D Grubu: Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere), Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

14 Eylül Çarşamba:

A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli (İtalya)

E Grubu: Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya), Real Madrid (İspanya)- Leipzig (Almanya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya)

H Grubu: Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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