G- 20 Liderler Zirvesi, başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çektirdi! Biden ile selamlaştı

30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak olan G-20 Liderler Zirvesi başladı. Dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleri ve uluslararası kuruluşlarını temsilcisini bulunduğu zirve Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirveye gelen liderleri kapıda tek tek karşılayan ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da karşıladı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Akabinde ise Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.

Kovid-19 salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede, liderler sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı.

SOLUNDA MACRON SAĞINDA BOLKİAH VARDI

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer aldı.

Liderler, daha sonra "Küresel ekonomi ve küresel sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

LİDERLERİN İLK GÜN MESAİSİ EKONOMİ VE SAĞLIK

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

Öte yandan, bir grup çevre aktivisti genç, sabah erken saatlerde, zirvenin yapıldığı EUR semtini kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb Bulvarı'nı oturma eylemiyle trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'ya gitti