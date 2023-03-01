Gabriel Breeze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Breeze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Breeze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Breeze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Breeze 30 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Breeze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Breeze'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Gabriel Breeze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Breeze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Carlisle United
Gabriel Breeze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Breeze şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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