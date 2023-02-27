Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel 14 Mart 1995 tarihinde Pedro Leopoldo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Costa França şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabrielcosta95/

Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atlético-MG

4 Ocak 2019 yılında Botafogo

10 Ocak 2020 yılında Atlético-MG

13 Temmuz 2021 yılında Yokohama FC

Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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