Gabrielis Nikonovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabrielis Nikonovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabrielis Nikonovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabrielis Nikonovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabrielis Nikonovas 23 Nisan 2003 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabrielis Nikonovas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabrielis Nikonovas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabrielis Nikonovas'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabrielis Nikonovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabrielis Nikonovas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabrielis Nikonovas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabrielis Nikonovas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Escola U19

1 Aralık 2019 yılında Zalgiris B

1 Ocak 2021 yılında Zalgiris

24 Temmuz 2022 yılında Jonava

31 Aralık 2022 yılında Zalgiris

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Gabrielis Nikonovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabrielis Nikonovas şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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