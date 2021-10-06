Gaita ne demek, TDK'ya göre Gaita kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gaita ne demek? Gaita TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gaita kelimesi. Peki gaita ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gaita nedir, gaita kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Gaita kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Gaita kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

GAİTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gaita kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gaita kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre gaita kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan dışkısı

