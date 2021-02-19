Galasaray scout ekibi hız kesmiyor! Yeni "Hagi" Olimpiu Morutan

Ara transfer döneminde istediği transferleri gerçekleştiren Galatasaray'da gelecek sezon için adımlar atılmaya başlandı. Genç bir jenerasyon oluşturmak isteyen yönetim scout ekibine gereken talimatları verdikten sonra başarılı ekip yeni bir bombaya imza atmak için büyük uğraşlar vermekte.

SIRADAKİ ADAY MORUTAN

Galatasaraylı scout ekibinin sıradaki yıldız adayı 21 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusunu Olimpiu Morutan oldu. Sarı-Kırmızılı ekip Steaua'da forma giyen Morutan'ı listesine alarak 1,5 yıldır takip etmekte.

Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılıların listesinin başında yer alan Morutan'nın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında kadar bulunuyor.

'YENİ HAGI' DİYE BAHSEDİLİYOR

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Galatasaray, Steaua kulübünün sahibi George Becali ile olan iyi ilişkisini kullanarak Morutan'nın peşinde olan birçok Avrupa kulübünün önüne geçmeyi hedefliyor.