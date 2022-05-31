Süper Loto sonuçları 31 Mayıs 2022 Salı| 31.05.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıGalata Kulesi önünde bir vatandaş kendini diri diri yaktı! "Bir insan bunu kendine neden yapar?"Milletler Ligi: Türkiye 3- 0 İtalya | Voleybol maçı sonucuSon dakika: 31 Mayıs 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuTikTok fenomeni Esra Rabia Ünal, darbuka sesini duyunca başörtüsüyle kıvırttı da kıvırttı! "Allah korkun yok mu?"FOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölüm final full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey final izle YoutubeShow TV canlı yayın Baba 15. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Baba sezon finali izle YoutubeKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 14. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 120. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeSon dakika! AFAD duyurdu! Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini diri diri yaktı! "Bir insan bunu kendine neden yapar?"

Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini diri diri yaktı! "Bir insan bunu kendine neden yapar?"

İstanbul Beyoğlu'ndan bulunan Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini diri diri yaktı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

İstanbul'un göz bebeği olan semti Beyoğlu'nda bulunan tarihi yapı Galata Kulesi önünde bu defa dehşete düşüren anlar yaşandı. Aşıkların dans edip, eğlendiği sokakta bu defa bir vatandaş diri diri kendini yaktı. Üzerine benzin döken şahıs, topluluğun içerisinde kendini alevlere teslim ederken o anlar anbean kameralara kaydedildi. Sosyal medyada viral olan görüntüler can yaktı.

fugncgbwyamomnz.jpg

"BİR İNSAN BUNU KENDİNE NEDEN YAPAR?" 

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın, sabah saatlerinden itibaren elinde benzin şişesiyle semt civarlarında gezdiği öğrenildi. Şahsın kendisini aleve vermesinden bir süre sonra bir vatandaş, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.Yaralı halde bulunan kişi için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sosyal medya kullanıcılarından ise "Bir insan bunu kendine neden yapar?" soruları gelirken, bahsi geçen kişinin kendisini yakma sebebi henüz öğrenilemedi.

fugncghwaaezyqt.jpg

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
3
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT