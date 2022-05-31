Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini diri diri yaktı! "Bir insan bunu kendine neden yapar?"

İstanbul'un göz bebeği olan semti Beyoğlu'nda bulunan tarihi yapı Galata Kulesi önünde bu defa dehşete düşüren anlar yaşandı. Aşıkların dans edip, eğlendiği sokakta bu defa bir vatandaş diri diri kendini yaktı. Üzerine benzin döken şahıs, topluluğun içerisinde kendini alevlere teslim ederken o anlar anbean kameralara kaydedildi. Sosyal medyada viral olan görüntüler can yaktı.

"BİR İNSAN BUNU KENDİNE NEDEN YAPAR?"

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın, sabah saatlerinden itibaren elinde benzin şişesiyle semt civarlarında gezdiği öğrenildi. Şahsın kendisini aleve vermesinden bir süre sonra bir vatandaş, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.Yaralı halde bulunan kişi için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sosyal medya kullanıcılarından ise "Bir insan bunu kendine neden yapar?" soruları gelirken, bahsi geçen kişinin kendisini yakma sebebi henüz öğrenilemedi.