Beyoğlu ve İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Galata Kulesi'ne giriş fiyatı değişti. Günümüzde, bir sergi alanı ve müze olarak kullanılan kuleye giriş fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Galata Kulesi ücret ne kadar? | Galata Kulesi giriş ücreti 2021 ve ayrıntılar...

GALATA KULESİ ÜCRET NE KADAR?

Galata Kulesi, geçen sene yapılan restorasyon çalışması sonucu müzeye dönüştürüldü. İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki tarihi kulenin giriş fiyatında değişikliğe gidildi.

GALATA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

İstanbul'un tarihi sembollerinden Galata Kulesi'nin giriş ücretlerinde zam yapıldığı öğrenildi. Buna göre; Galata Kulesi giriş ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren 100 liraya yükseltildi.

GALATA KULESİ NEREDE? | GALATA KULESİ ADRESİ

Galata Kulesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Bereketzade Mahallesi'nin Galata bölümünde yer alıyor. Şehrin Avrupa tarafına inşa edilmiş olan Galata Kulesi, Şişhane-Karaköy arasında Boğaz'a hakim bir konumda yer alıyor.

Adres: Bereketzade Mb. Büyük Hendek Caddesi, No: 2, Galata / Beyoğlu / İstanbul

GALATA KULESİ GİRİŞ SAATLERİ NEDİR?

Galata Kulesi ziyaret saatleri, yaz ve kış dönemine göre değişiyor. 1 Nisan - 1 Kasım arası Galata Kulesi giriş saatleri 08.30'da başlıyor. Gece 24.00'e kadar ziyaret edilebiliyor.

Galata Kulesi her gün ziyarete açık.

GALATA KULESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Galata Kulesi'ne gitmek için birçok farklı yol bulunuyor.

Özel araçla; Tarlabaşı yolundan Taksim'e çıkarken sol tarafta Galata Kulesi tabelasından girerek ulaşabilirsiniz. Aracınızı kule çevresinde yer alan otoparklara bırakabilirsiniz.

Toplu ulaşımla ise öncelikle Taksim'e ulaşıyorsunuz. Ardından İstiklal Caddesi'ni baştan sona geçtikten sonra caddenin sonundan yaklaşık 500 metre aşağıda kuleye ulaşabilirsiniz.

Eminönü tarafından gelmek isterseniz Karaköy yolu üzerinden Bankalar caddesinden yokuşu çıkarak ulaşım sağlayabilirsiniz veya tüneli kullanabilirsiniz.

GALATA KULESİ HİKAYESİ

Galata Kulesi, İstanbul gezilecek yerler denilince ilk akla yerlerden birisidir. Heybetli görüntüsüyle yüzyıllardır kenti gözleyen, hakkında türlü hikayeler anlatılan, konuklarına şehrin en güzel manzaralarını görme imkanı sunan turistik bir yer olarak Galata Kulesi, hem yerli hem yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret edilen İstanbul'un sembollerinden birisi. İşte Galata Kulesi'nin hikayesi...

Galata Kulesi ilk olarak Bizans İmparatoru Justinianos tarafından MS 507-508 yılında inşa edilmiştir. Günümüzdeki kuleyi 1348 - 49 yılında Cenevizliler yeniden inşa etmiştir. Kule 1445 - 46 yılları arasında yükseltilmiştir. 1500'lü yıllarda depremden zarar görerek, Mimar Murad bin Hayreddin tarafından onarılmıştır. III. Selim döneminde kule onarıldıktan sonra, kulenin üst katına bir cumba eklenir. 1831'de kule bir yangın daha geçirir, II. Mahmut kulenin üzerine iki kat daha çıkar ve külah biçiminde olan ünlü dam örtüsüyle kulenin tepesi kapatılır. Yapı son olarak 1967'de onarım görmüştür.

GALATA KULESİ HAKKINDA

Galata Kulesi yığma moloz taş örgü sistemde inşa edilmiştir. Dış cephe taş örgüdür. Girişteki kitabede 16 mısralık methiye II. Mahmut döneminde yapıldığı için onun adına yazıldığı düşünülmektedir.

Kapının üzerindeki yuvarlak kemerli pencere askerlerin gözetleme yeri idi. Yüksek giriş katından sonra dokuz katlı bir yapıdır. Silindirik gövdesi üzerindeki pencereler tuğla örgülü yuvarlak kemerlidir. Külah çatının hemen altındaki son iki katın gelişimi silindirik gövdeyi çevreleyen profilli silmelerle vurgulanmıştır. Külah çatının altındaki katı sarmalayan, metal süslemeli şebekeli seyir balkonu mevcuttur. Alt katında ise derin nişli payelere oturan yuvarlak kemerler ve içerisinde tuğla örgü yuvarlak kemerli pencereler mevcuttur.

Bugün yapının üçüncü kata kadar olan kısmının Ceneviz, diğer katlarının Osmanlı karakteri taşıdığı gözlenmektedir.

GALATA KULESİ EFSANESİ

Galata Kulesi'nin bir efsanesi var, üstelik o kadar romantik ki… Efsaneye göre Galata Kulesi ile Kız Kulesi birbirine aşıktır ama aralarında bulunan İstanbul Boğazı, sevgililerin kavuşmasını engellemektedir. Galata Kulesi aşkını yıllarca mektuplara yazar ve Kız Kulesi'ne olan hasretini kelimelere döker. Hezarfen Ahmet Çelebi de uçma hayalini gerçekleştirmek için buraya çıktığında, Galata Kulesi onun kulağına Kız Kulesi'ne olan aşkını fısıldar ve mektupları ona verir. İstanbul'un üflediği rüzgarı arkasına alan Hezarfen, mektupları Kız Kulesi'ne ulaştırır. Aşkının platonik olmadığını anlayan Kız Kulesi, sevinçten havaya uçar. Bu iki aşığın birbirlerine duydukları bu derin duygular onların yüzyıllara meydan okumasına yardımcı olmuş, İstanbul'un en güzel manzarasını oluşturmuşlardır.